18:05 Uhr | 15.11.2019

Bosse zu Besuch an der Grundschule Sternschanze

16. Bundesweiter Vorlesetag

Lesen Sie Ihren Kindern vor? In Zeiten von Social Media und digitalen Medien tun das immer weniger Eltern. Doch Kindern, denen vorgelesen wird, lernen besser eigenständig zu lesen. Mit dem heutigen Vorlesetag wollen die Initiatoren ein Zeichen für das Vorlesen setzen. In ganz Hamburg habe sich heute zahlreiche Promis an der Aktion beteiligt.