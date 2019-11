Blaulicht

15:21 Uhr | 15.11.2019

Zwei Männer in Rahlstedt vorläufig festgenommen

Großangelegte Kontrolle nach Einbrechern

Mit länderübergreifenden Verkehrskontrollen ist die Polizei vergangene Nacht in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen gegen Einbrecher vorgegangen. An diversen Kontrollstellen haben die Polizisten Autofahrer gesichtet und bei Verdacht angehalten. Dabei nahmen die Beamten in Rahlstedt zwei Männer vorläufig fest, sie hatten Einbruchswerkzeug und mutmaßliches Diebesgut dabei. Insgesamt schrieben die Einsatzkräfte 14 Strafanzeigen und leiteten 50 Ordnungswidrigkeiten ein. Bei 10 kontrollierten Personen besteht der Verdacht des illegalen Aufenthalts. Die Kontrollen fanden an großen Ein- und Ausfallstraßen statt.