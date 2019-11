Blaulicht

10:43 Uhr | 15.11.2019

35-Jähriger wird in seinem Fahrzeug eingeklemmt

Kleinlaster kollidiert mit Güterzug

In Billbrook hat es am Morgen einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Ein Kleinlaster war an einem Bahnübergang mit einem Zug kollidiert, der mit Stahlteilen beladen war. Der Fahrer des Kleinlasters wurde eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehr musste den 35-Jährigen aus seinem Fahrzeug befreien. Wie es zu dem Unfall kam, ermittelt nun die Polizei.