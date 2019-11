Verkehr

19:32 Uhr | 14.11.2019

Informationsveranstaltung am 28. November

Fernbahnhof Altona: Autozug-Anlage zieht um

Im Zuge der Verlegung des Fernbahnhofs Altona, soll die Autoreisezug-Anlage von Altona nach Eidelstedt umziehen. Das gab die Deutsche Bahn heute bekannt. Am S-Bahnhof Elbgaustraße sollen vier Rampen und ein großes Service-Gebäude entstehen. Das Oberverwaltungsgericht hatte im vergangenen Jahr einen Baustopp für die Verlegung des Fernbahnhofs verfügt. Grund war der fehlende Ersatz für die Autoverladung. Am 28. November will die Bahn Bürger im Rahmen einer Veranstaltung über die Pläne informieren.