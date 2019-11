Kunst und Kultur

16:06 Uhr | 14.11.2019

Jede Menge sehenswerter Neustarts

Kinotipps der Woche

Bei so vielen Neustarts in einer Woche braucht man jemanden, der den Überblick hat. Unser Filmexperte Jens stellt Euch die sehenswerten Filme vor. Außerdem hat er ein tolles Fanpaket für den Film "Booksmart" zu verschenken, reinschauen lohnt sich also. Verpasst auch auf keinen Fall das große Kinotipps Spezial zum Film "Le Mans 66": https://www.hamburg1.de/nachrichten/42902/Kinotipps_Spezial_Le_Mans_66.html