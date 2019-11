Blaulicht

15:59 Uhr | 14.11.2019

Nach tödlichem Abbiege-Unfall

LKW-Fahrer zu Bewährungsstrafe verurteilt

Im Prozess um eine getötete Radfahrerin hat das Amtsgericht heute einen 49-jährigen LKW-Fahrer zu einer Geldstrafe von 4500 Euro und zu acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Außerdem muss er 4800 Euro an eine gemeinnützige Organisation zahlen. Angeklagt war der Mann wegen fahrlässiger Tötung. Am 7. Mai 2018 hatte er beim Abbiegen vom Eppendorfer Weg in die Osterstraße eine Radfahrerin übersehen und dann überrollt. Die 33-Jährige verstarb noch am Unfallort. Im Prozess erklärte der 49-Jährige, dass er die Radfahrerin übersehen hatte.