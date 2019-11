Gesellschaft

13:41 Uhr | 14.11.2019

Initiative für bessere und sichere Radwege

Verhandlungen zwischen Radentscheid und Senat

Die Verhandlungen zwischen der Volksinitiative Radentscheid Hamburg und dem Senat haben heute begonnen. Gemeinsam soll nun diskutiert werden, wie die zwölf von der Initiative formulierten Ziele umgesetzt werden können. Die Initiative, die sich unter anderem für Radschnellwege, sichere Radwege sowie rad- und fußgängerfreundliche Ampeln einsetzt, sammelte in den vergangenen Monaten mehr als 10.000 Unterschriften. In der kommenden Woche will sich der Radentscheid im Verkehrsausschuss der Bürgerschaft vorstellen.