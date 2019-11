Stadtgespraech

11:51 Uhr | 14.11.2019

Anklage der fahrlässigen Tötung

Verhandlungsbeginn gegen LKW-Fahrer

Ein LKW-Fahrer muss sich heute wegen fahrlässiger Tötung vor dem Amtsgericht verantworten. Laut Anklage soll er am 07.Mai 2018 beim Abbiegen vom Eppendorfer Weg in die Osterstraße eine Radfahrerin übersehen und dann überrollt haben. Die 33-Jährige erlitt schwerste innere Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Rund 23 Zeugen wollen nun zu dem Fall vor Gericht aussagen. Wann das Urteil gesprochen wird, ist noch nicht absehbar. Dem Angeklagten drohen im schlimmsten Fall bis zu fünf Jahre Haft.