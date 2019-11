Politik

11:36 Uhr | 14.11.2019

Konferenz stößt auf viel Kritik

Umweltministerkonferenz in Hamburg

Die Umweltminister- und Senatoren der Bundesländer treffen sich heute und morgen in Hamburg zur halbjährlichen Umweltministerkonferenz. Die Tagesordnung sieht unter anderem die Themen Klimaschutz und Klimaanpassung, Meeresmüll, Insektenschutz, Wald und Landstrom vor. Den Vorsitz der Konferenz hat in diesem Jahr Umweltsenator Jens Kerstan. Das Treffen stößt auf viel Kritik, in der Hamburger Innenstadt demonstrieren heute zahlreiche Landwirte, die mit rund 4000 Traktoren angereist waren.