Blaulicht

11:01 Uhr | 14.11.2019

Autofahrer brauchen heute viel Geduld

Trecker-Demo: Rund 3500 Traktoren in Hamburg

Anlässlich der Umweltministerkonferenz findet heute in Hamburg zum zweiten Mal eine Trecker-Demo statt. Rund 4000 Traktoren kamen dafür, aufgeteilt in sieben Demonstrationszügen, in die Hansestadt. Die Konvois warend zum Teil bis zu 10 Kilometer lang. Der Verkehr war erheblich eingeschränkt. Am Gänsemarkt fand dann eine Kundgebung statt, bevor sich die Landwirte wieder auf den Rückweg machten.