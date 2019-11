Stadtgespraech

19:09 Uhr | 13.11.2019

Der Ort hat traurige Berühmtheit

Deicherhöhung in Wilhelmsburg fertiggestellt

In der Nacht vom 16. auf den 17. Februar 1962 gelangte der Klütjenfelder Hauptdeich zu trauriger Berühmtheit, als er bei einer Sturmflut an mehreren Stellen brach. Allein in Wilhelmsburg kamen in dieser Nacht 222 Menschen ums Leben. Heute leben auf der Elbinsel Wilhelmsburg immer noch über 54.000 Menschen in einem von Sturmfluten besonders gefährdeten Gebiet.