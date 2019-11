Wirtschaft

16:54 Uhr | 13.11.2019

Umsatz und Gewinn der HHLA gesteigert

Positive Entwicklung zu verzeichnen

Die Hamburger Hafen und Logistik AG konnte auch in den ersten neun Monaten dieses Jahres deutlich steigende Umsätze und Gewinne verzeichnen. So erhöhte sich der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,3 Prozent auf knapp über eine Milliarde Euro. Der Containerumschlag in Hamburg stieg um vier Prozent. Trotz dieser positiven Entwicklungen müsse man jedoch die sich verändernden Rahmenbedingungen im Blick behalten, so HHLA-Chefin Angela Titzrath. Ziel sei es, sowohl das Kerngeschäft zu stärken als auch neue, zukunftsträchtige Geschäftsfelder zu erschließen.