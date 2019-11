Verkehr

14:20 Uhr | 13.11.2019

Gemeinsame App für DriveNow und car2go

Erweitertes Carsharing-Angebot

Das Carsharing-Angebot in Hamburg wird erweitert. So können car2go- und DriveNow-Kunden die Fahrzeuge künftig in der neuen gemeinsamen App ShareNow buchen. Außerdem wird das Geschäftsgebiet in Hamburg erweitert, auf insgesamt 105km². Mit der neuen App soll die Buchung und Nutzung der Leihfahrzeuge künftig schneller und einfacher ablaufen.