Blaulicht

11:57 Uhr | 13.11.2019

Fahrzeug stürzt in Gewässer

Zwei Personen sterben bei Verkehrsunfall

In Altenwerder hat es am Vormittag einen schweren Verkehrsunfall gegeben bei dem zwei Menschen ums Leben kamen. Ein Carsharing-Wagen war in einer 90 Grad Kurve von der Fahrbahn abgekommen und ist daraufhin in ein Regenrückhaltebecken gestürzt. Entdeckt wurde der Unfall von einem LKW-Fahrer, wie lang das Fahrzeug zu diesem Zeitpunkt bereits in dem Gewässer lag, ist unklar. Taucher konnten die zwei Insassen nur noch leblos bergen. Wie es zu dem Unfall kam, wird nun ermittelt, jedoch könnte Glatteis eine Rolle gespielt haben. Nach unbestätigten Angaben war das Carsharing-Fahrzeug wohl als gestohlen gemeldet.