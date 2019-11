Gesellschaft

08:43 Uhr | 13.11.2019

Zeuge umarmt Angeklagten

Emotionale Geste im Stutthof-Prozess

Im Prozess gegen den ehemaligen KZ Wachmann Bruno D. hat es gestern einen emotionalen Moment gegeben. Nach seiner Zeugenaussage ging der Nebenkläger Moshe Peter Loth auf den Angeklagten zu und umarmte ihn. Dabei sagte er: „Passen Sie alle auf. Ich werde ihm vergeben.“ Der 76-Jährige wurde in Gefangenschaft geboren und war 1944 zusammen mit seiner Mutter in das KZ Stutthof gebracht worden. Dem Angeklagten wird vorgeworfen dort Beihilfe zum Mord in über 5000 Fällen geleistet zu haben.