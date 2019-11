Stadtgespraech

18:37 Uhr | 12.11.2019

Fluggesellschaft und Gewerkschaft einigen sich auf Schlichtung

Vorerst keine weiteren Streiks bei Lufthansa

Es wird vorerst keine weiteren Lufthansa-Streiks hier in Hamburg geben. Die Fluggesellschaft Lufthansa und die Kabinengewerkschaft UFO haben sich auf eine Schlichtung geeinigt. Das gaben beide Seiten bekannt. So sei eine komplette Einigung zwar noch nicht erzielt, allerdings wird nun friedlich weiter verhandelt. Am Donnerstag sollen weitere Informationen in einem gemeinsamen Pressestatement bekannt gegeben werden.