16:13 Uhr | 12.11.2019

Verein "brotZeit e.V." für eine gesunde Mahlzeit

Schulfrühstück mit Uschi Glas

Die wichtigste Mahlzeit am Tag ist bekanntlich das Frühstück. Frisch gestärkt und mit vollem Magen lässt sich der Tag so besser überstehen. Besonders Kinder brauchen viel Energie. Doch was viele nicht wissen, einige Schüler sind noch nie in den Genuss von einem Frühstück gekommen. Ein extra ins Leben gerufener Verein soll das nun ändern.