Stadtgespraech

12:52 Uhr | 12.11.2019

Erneute Trecker-Demo am Donnerstag

Rund 4000 Teilnehmer erwartet

Bei der nächsten Traktoren-Demo am kommenden Donnerstag anlässlich der Umweltministerkonferenz hier in Hamburg sollen die rund 4000 erwarteten Trecker außerhalb der Hamburger Innenstadt parken. Von zum Beispiel der alten Wilhelmsburger Reichsstraße oder dem Volksparkstadion können die Teilnehmer dann mit Bus und Bahn zum Gänsemarkt zur Kundgebung gelangen. Trotzdem empfiehlt die Hamburger Polizei am Donnerstag die Innenstadt aufgrund des erwarteten erhöhten Verkehrsaufkommens zu meiden. Die Landwirte wollen mit der Demonstration ein Zeichen gegen die Umwelt-, Agrar- und Handelspolitik der Bundesregierung setzen. Bereits am 22. Oktober hatten etwa 350 Landwirte mit ihren Treckern in der Hamburger Innenstadt demonstriert.