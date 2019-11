Stadtgespraech

11:51 Uhr | 12.11.2019

Besonders viele Besucher in diesem Jahr

Rekord in Hagenbecks Tierpark

Der Tierpark Hagenbeck hat in diesem Jahr einen Besucherrekord zu verzeichnen. So haben bis September dieses Jahres bereits 1,56 Millionen Menschen den Tierpark besucht. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind das rund 130.000 Besucher mehr. Eines der Highlights in diesem Jahr war die Taufe des Walross Babys Fiete.