Verkehr

08:41 Uhr | 12.11.2019

erneute Sperrungen auf der A7

Geduldsprobe für Autofahrer

Autofahrer nördlich von Hamburg müssen sich erneut auf lange Staus einstellen. Die A7 wird heute zwischen den Anschlussstellen Bad Bramstedt und Großenaspe in beiden Richtungen teilweise voll gesperrt - morgen dann zwischen Schnelsen-Nord und Quickborn. Grund für die Sperrungen sind Bauarbeiten an Hochspannungsleitungen. Die Arbeiten werden jeweils zwischen 9 und 15 Uhr in wiederholten Intervallen durchgeführt, sodass die A7 für je maximal 20 Minuten gesperrt sein wird.