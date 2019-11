Stadtgespraech

08:35 Uhr | 12.11.2019

Rund 4000 Trecker erwartet

Erneute Treckerdemo am Donnerstag

Am Donnerstag wollen Landwirte erneut mit einer Treckerdemo ein Zeichen gegen die Umwelt-, Agrar- und Handelspolitik der Bundesregierung setzen. Anlass ist die Umweltministerkonferenz, die von Mittwoch bis Freitag in Hamburg stattfindet. Insgesamt rund 4000 Traktoren werden zu der Demonstration erwartet. Bereits am 22. Oktober hatten etwa 350 Landwirte mit ihren Treckern in der Hamburger Innenstadt demonstriert.