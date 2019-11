Stadtgespraech

19:08 Uhr | 11.11.2019

Kritik an mangelnder Meinungsfreiheit

Lindner hält Vortrag vor Uni Hamburg

Dürfen Politiker parteipolitische Auftritte an Unis wahrnehmen? Christian Lindner durfte es nicht, und hat es am Montag nur vor das Gelände der Uni Hamburg geschafft. Bei einem Vortrag mahnte Lindner vor rund 100 Studierenden, dass vor allem Universitäten ein Raum für Meinungsfreiheit und -Austausch sein sollten. Was war passiert? Seit Mai sind parteipolitische Auftritte an der Universität nicht mehr erlaubt. Sehr zum Unmut Lindners, der die Hamburger Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank dafür scharf kritisierte. Auch, weil mit Juso-Chef Kevin Kühnert und der Linken Sara Wagenknecht anderen Politker Auftritte gestattet wurden. Zum Vortrag von Herrn Lindner wollte sich die Universität auch am Montag nicht äußern. Nach Lindners Vortrag stellte er sich einigen Studierenden zum Meinungsaustausch Lindner streamte seinen Einsatz für die Meinungsfreiheit übrigens auch im Internet. In Hamburg hat der Wahlkampf für die Bürgerschaftswahlen schließlich längst begonnen.