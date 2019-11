Stadtgespraech

11.11.2019

Hamburger sucht Trio aus dem Osten

30 Jahre nach dem Mauerfall

Vor 30 Jahren, am 09. November 1989 ist die Mauer, die Ost- und Westdeutschland trennte, gefallen. Es ist eines der beherrschenden Themen dieser Tage und war es damals natürlich auch - auch bei uns in Hamburg. Denn viele Bürger der DDR haben hier das erste mal Westluft geschnuppert. Friederike Trumpa hat einen Hamburger getroffen, der genau heute vor dreißig Jahren, also direkt nach dem Mauerfall, drei Ostdeutsche für ein Wochenende bei sich aufgenommen hat. Drei Jahrzehnte später wollte er sie wiederfinden. Mit einer großen Suchaktion.