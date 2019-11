Politik

18:29 Uhr | 11.11.2019

Zentrales Thema: Bekämpfung von Rechtsextremismus

Innenministerkonferenz in Hamburg

In Hamburg hat heute die jährliche Innenministerkonferenz stattgefunden. Zentrales Thema war die gemeinsame Bekämpfung von Rechtsextremismus. Dazu haben Innensenator Andy Grote und die norddeutschen Innenminister und Senatoren gemeinsam Strategien für eine bessere Früherkennung von Risikopotentialen beschlossen. So wurde ein gemeinsames Lagebild der Länder entwickelt und über die Cyberabwehr der Bundeswehr gesprochen. Außerdem soll künftig besser überprüft werden, wem eine Waffenerlaubnis erteilt wird. Ziel ist es, einen regelmäßigen Austausch über rechtsextreme Strukturen zu schaffen sowie weitere aktuelle innenpolitische Themen in der Region abzustimmen.