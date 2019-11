Blaulicht

16:17 Uhr | 11.11.2019

Eine Person wird bei Feuer verletzt

Gartenlaube gerät in Brand

Bei einem Brand in Horn ist am Nachmittag eine Person verletzt worden. Das Feuer war in einer Gartenlaube im Rhiemsweg ausgebrochen. Auslöser könnte ein Gasflasche gewesen sein. Die Gartenlaube brannte vollständig aus, der Besitzer wurde wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung behandelt.