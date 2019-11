Verkehr

15:29 Uhr | 11.11.2019

Sammel-Taxis nun auch in Billbrook unterwegs

Ioki erweitert sein Angebot

Der Shuttle-Service Ioki erweitert sein Angebot. So werden die Sammeltaxis künftig auch im Osten Hamburgs, nämlich in Billbrook unterwegs sein. Bisher waren sie nur in Lurup und Osdorf vertreten. Mit Ioki soll das Angebot des öffentlichen Nahverkehrs erweitert und Fußwege zu Bushaltestellen oder U- und S-Bahnhöfen überbrückt werden. Zunächst werden fünf Fahrzeuge in Billbrook unterwegs sein.