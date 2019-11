Stadtgespraech

13:37 Uhr | 11.11.2019

Kein fliegender Weihnachtsmann auf Roncalli-Weihnachtsmarkt

Weihnachtstradition fällt aus!

Heute haben die Aufbauarbeiten für den historischen Roncalli Weihnachtsmann begonnen, der am 25. November eröffnet. Unter dem Motto „Kunst statt Kommerz“ wird Besuchern neben einem kulinarischen Angebot auch allerlei Kunsthandwerk geboten. Eine Neuheit in diesem Jahr ist das historische Pferdekarussell aus dem Jahr 1927, welches erstmalig auch Erwachsene zu einer Fahrt einlädt. Auf eine Attraktion werden die Besucher jedoch verzichten müssen: Der Weihnachtsmann wird im diesem Jahr nicht wie gewohnt in seinem Schlitten über den Rathausmarkt fliegen.