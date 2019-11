Stadtgespraech

13:00 Uhr | 11.11.2019

Ein letzter Primatenversuch wird noch abgeschlossen

LPT-Versuchslabor soll offenbar geschlossen werden

Das LPT Tierversuchslabor in Mienenbüttel soll nun offenbar geschlossen werden. Das gab die Organisation SOKO Tierschutz bekannt. Der Standort wird wohl aufgelöst und es sollen keine neuen Tierversuche an Affen, Hunden oder Katzen durchgeführt werden. Eine laufende Primatenstudie für den Pharmakonzern Merck soll jedoch noch vorher abgeschlossen werden. An den beiden anderen Standorten in Neugraben und Löhndorf soll sich künftig auf Versuche an Ratten, Mäusen und Kaninchen konzentriert werden. Die Staatsanwaltschaft hatte Ermittlungen gegen das LPT-Labor aufgenommen, nachdem die Organisation SOKO Tierschutz heimlich gefilmtes Videomaterial veröffentlicht hatte.