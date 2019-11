Blaulicht

12:20 Uhr | 11.11.2019

Cousin des Verunglückten in U-Haft

Festnahme nach illegalem Straßenrennen

Rund einen Monat nach dem tödlichen Unfall in Horn, an dem mehrere Fahrzeuge beteiligt waren, ist nun ein 22-Jähriger wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung festgenommen worden. Der Cousin des Verstorbenen soll das illegale Rennen mutmaßlich provoziert und somit einen erheblichen Anteil am weiteren Verlauf des Unfalls gehabt haben. Bei dem illegalen Rennen waren zwei PKW massiv kollidiert, ein BMW war anschließend in elf parkende Fahrzeuge geschleudert worden. Die Sievekingsallee glich einem Trümmerfeld, einer der beteiligten Fahrer war wenige Tage nach dem Unfall verstorben.