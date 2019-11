Blaulicht

16:25 Uhr | 10.11.2019

Defekter Propangastank

Explosionsalarm vor Telekom-Gelände

Vor dem Telekom-Gelände an der Walddörfer Straße bestand am Sonntag über mehrere Stunden Explosionsgefahr durch einen defekten Propan-Gas-Tank. Ursprünglich alarmierten Anwohner die Polizei, weil Personen über das Gelände der Telekom geflüchtet sein sollen. Die Beamten gingen deshalb zunächst von einem Einbruch aus. Vor Ort entdeckten die Einsatzkräfte dann ein defektes Ventil an einem Gastank und verständigten die Feuerwehr. Die Straße wurde zwischenzeitlich für den Verkehr gesperrt, eine Unterkunft für Geflüchtete musste evakuiert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen, ob das Ventil absichtlich geöffnet wurde, aufgenommen.