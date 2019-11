Stadtgespraech

11:44 Uhr | 10.11.2019

Mahnwachen in zahlreichen Orten Hamburgs

Hamburger gedenken Opfern der Pogromnacht

Am Sonnabend Abend haben Hamburgerinnen und Hamburger mit zahlreichen Gedenkveranstaltungen an die Verbrechen der Pogromnacht vor 81 Jahren erinnert. Unter anderem trugen Schülerinnen und Schüler des Helmut-Schmidt-Gymnasiums auf dem Wilhelmsburger Stübenplatz eine Gedenk-Performance vor. Am 09. November 1938 zerstörten die Nationalsozialisten jüdische Geschäfte, Friedhöfe und Synagogen. Juden und Jüdinnen wurden - auch in Hamburg - schikaniert, verschleppt und ermordet.