Stadtgespraech

19:53 Uhr | 09.11.2019

Angebote für arme und obdachlose Hamburger

Das war der 20. Hamburger Wohlfühlmorgen

Am Sonnabend hat in der Sankt-Ansgar-Schule in Hamburg-Borgfelde der 20. Hamburger Wohlfühlmorgen stattgefunden. Arme und obdachlose Menschen waren eingeladen, Angebote wie Maniküre und Pediküre, Friseur, Rechtsberatung oder auch eine zahnärztliche Versorgung kostenlos zu nutzen. Insgesamt standen 15 Angebote zur Verfügung, die sich einige Menschen in Hamburg nicht leisten können. Rund 80 Ehrenamtliche, darunter Schülerinnen und Schüler der Ansgar-Schule, halfen am Sonnabend mit. Der Wohlfühlmorgen findet zweimal jährlich statt und wird unter anderem von der Caritas und dem Malteser Hilfsdienst veranstaltet. Für das nächste Mal sind die Verantwortlichen derzeit noch auf der Suche nach einem Sponsoren für die Frühstücks-Ausgabe.