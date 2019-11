Verkehr

13:13 Uhr | 08.11.2019

85.000 weniger als vergangenes Jahr

Erstmals fallende Zahl der Kreuzfahrt-Passagiere

Erstmals seit langer Zeit ist die Anzahl der Kreuzfahrtpassagiere in Hamburg gesunken. Das geht aus der Senatsantwort auf eine Anfrage der CDU hervor. So sind knapp 680.000 Passagiere in den ersten neun Monaten in Hamburg von oder an Bord eines Schiffes gegangen. Das sind knapp 85.000 weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum. In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Kreuzfahrtpassagiere in Hamburg von Rekord zu Rekord gestiegen. In Diesem Jahr wird allerdings mit einem Rückgang von zehn Prozent gerechnet.