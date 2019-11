Gesellschaft

12:16 Uhr | 08.11.2019

Gegen Einwegbecher

Erneute "Fridays for Future" - Demo

Auch an diesem Freitag haben wieder hunderte Aktivisten der „Fridas for Future“- Bewegung demonstriert. Unter dem Motto „Einweg ist kein Weg!“ soll auf die tägliche Müllmenge an Einwegbechern aufmerksam gemacht werden. Um die 320.000 to go Becher werden pro Stunde in Deutschland weggeworfen.