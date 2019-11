Gesellschaft

11:52 Uhr | 08.11.2019

Gegen das Agrarpaket

Erneute Trecker-Demo

Am kommenden Donnerstag wollen Bauern erneut mit einer Treckerdemo gegen das Agrarpaket der Bundesregierung ein Zeichen setzen. Mehrere hundert schwere Landwirtschaftsfahrzeuge möchten anläßlich der in Hamburg stattfindenden Umweltministerkonferenz mit einer Sternfahrt auf sich aufmerksam machen. Von Wedel, der Holsteiner Chaussee und der Wentorfer Straße sollen mehrere Gruppen bis zum Gänsemarkt fahren. Bereits am 22. Oktober haben über 350 Trecker demonstriert.