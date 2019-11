Politik

11:04 Uhr | 08.11.2019

Protestaktion des Naturschutzbundes

Vollhöfner Wald auf dem Rathausmarkt

Der Hamburger Naturschutzbund hat heute symbolisch den Vollhöfner Wald auf den Rathausmarkt gebracht. Mit der Aktion sollen die Parteien aufgefordert werden, Stellung zum Verbleib des Vollhöfner Waldes zu beziehen. „Den Menschen in Hamburg muss klar sein, wen sie am 23. Februar wählen müssen, um den Vollhöfner Wald zu erhalten“, so NABU-Sprecherin Anne Ostwald. Naturschützer befürchten, dass das Areal in Altenwerder abgeholzt werden könnte, um Logistikflächen der HPA für den Hafen zu schaffen. Zuletzt hatten Umweltaktivisten die Bäume im Vollhöfner Wald besetzt.