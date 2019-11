Politik

18:26 Uhr | 07.11.2019

Schulsenator Rabe über das geplante Bundesprogramm

Ganztagsbetreuung: Bildungsminister und Senatoren beraten in Hamburg

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, weitere Vertreter der Bundesländer und Schulsenator Ties Rabe haben heute in Hamburg über die Ausgestaltung des Rechtsanspruches zur Ganztagsbetreuung beraten. Der Bund stellt Hamburg voraussichtlich 50 Millionen Euro für den Ausbau der Ganztagsbetreuung im Grundschulalter zur Verfügung. Wie im Koalitionsvertrag zwischen SPD und CDU festgeschrieben, sollen ab 2025 bundesweit alle Grundschüler Anspruch auf eine ganztägige Betreuung erhalten. Der eigentliche Rechtsanpruch bedürfe aber noch vieler Klärungen mit den Ländern, so Giffey heute. Als Basis solle zunächst ein Sondervermögen eingerichtet werden, damit das Geld auch über 2021 hinaus zur Verfügung steht. Dazu berät das Bundeskabinett in der kommenden Woche über ein Sondervermögenerrichtungsgesetz. Insgesamt will der Bund den Ländern für Ganztagsangebote in dieser Legislatur zwei Milliarden Euro zur Verfügung stellen. In Hamburg soll das Geld unter anderem in den Aus- und Neubau der Kantinen fließen.