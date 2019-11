Sport

16:45 Uhr | 07.11.2019

Rothosen haben beide Spiele gegen die Störche verloren

HSV muss zum Angstgegner nach Kiel

Der HSV wartet jetzt seit zwei Pflichtspielen auf einen Sieg. Im nächsten Anlauf geht es für die Rothosen am Sonnabend zu Holstein Kiel. Die Ostseestädter spielen bisher eine durchwachsene Spielzeit und stehen im unteren Drittel der Tabelle. Dennoch waren die Störche in der vergangenen Saison ein Angstgegner. Sowohl im Volkspark als auch an der Förde gingen die Hamburger baden. Zumindest für die Auswärtsniederlage hatte Trainer Dieter Hecking bei der heutigen Pressekonferenz eine Erklärung.