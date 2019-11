Verkehr

15:33 Uhr | 07.11.2019

Buslinie soll verlegt werden

Entschleunigung der Mönckebergstraße gefordert

Die Initiative „Innenstadt“ fordert die Verlegung der Buslinien aus der Mönckebergstraße, um den Bereich zu entschleunigen. Durch eine Verlegung der Stadtbusse, “entstünde Raum für neue Fußgängerbereiche, Grünflächen und Außengastronomie”, so Brigitte Engler vom City Management. Der Beginn der Bauarbeiten an der U3 sei ein guter Anlass um ein neues Konzept des Busbetriebs in der Innenstadt zu probieren. Laut der Initiative könnte eine mit alternativer Energie betriebene Ringlinie die Innenstadt erschließen. Die detaillierte Planung wäre Aufgabe der Hochbahn, hieß es. Die Hamburger Grünen begrüßten den Vorschlag.