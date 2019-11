Gesellschaft

14:30 Uhr | 07.11.2019

Gleichstellungsstudie vorgestellt

Weiterhin wenig Frauen in Führungspositionen

Der Anteil von Frauen in Führungspositionen in der deutschen Zeitungsbranche ist weiterhin gering. Zu dem Ergebnis kommt eine neue Studie des gemeinnützigen Vereins „ProQuote Medien“, die heute in Hamburg vorgestellt wurde. So seien nur Acht von 108 Chefredakteursstellen bei Regionalzeitungen mit Frauen besetzt, das entspricht einem Anteil von 7,4 Prozent. Der Frauenanteil bei überregionalen Zeitungen liege mit 20 Prozent dagegen etwas höher. Das Geschlechterverhältnis in den Spitzen deutscher Medien entwickele sich nur im Schneckentempo Richtung Ausgewogenheit, kritisierte der Verein. Seit 2012 untersucht „ProQuote Medien“ halbjährlich die Geschlechterverteilung in journalistischen Führungspositionen.