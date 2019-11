Verkehr

09:29 Uhr | 07.11.2019

Befürchtetes Chaos blieb jedoch aus

Flugausfälle aufgrund von Lufthansa-Streik

Am Hamburger Flughafen ist das befürchtete Chaos heute Morgen ausgeblieben. Aufgrund des Lufthansa-Streiks fielen heute Morgen und am Vormittag zwar insgesamt 14 Flüge aus, die meisten Fluggäste wurden jedoch frühzeitig informiert. So ein Sprecher des Airports gegenüber Hamburg1. Von dem Streik betroffen sind ausschließlich Flüge nach Frankfurt und München. Das hessische Landesarbeitsgericht hatte gestern Abend einen Eilantrag der Lufthansa gegen den Streik abgewiesen.