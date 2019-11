Politik

19:30 Uhr | 06.11.2019

Einigkeit über Maßnahmen gegen Antisemitismus

Debatte in der Bürgerschaft

Heute, genau vier Wochen nach dem rechtsextremistisch motivierten Anschlag in Halle, war Antisemitismus Thema in der Bürgerschaft. Es ging darum, wie Hamburgs Strategie gegen Rechtsextremismus aussehen soll. Dazu debattierten die Fraktionen über die Fortschreibung des Landesprogramms “Hamburg - Stadt mit Courage”. Über das Landesprogramm herrschte fraktionsübergreifende Einigkeit. Es soll Rechtsextremismus vorbeugen und bekämpfen. Die entsprechenden Anträge wurden an den Sozialausschuss verwiesen.