Stadtgespraech

17:56 Uhr | 06.11.2019

Im Mehr! Theater am Großmarkt

Harry Potter und das verwunschene Kind

Egal ob am Broadway in New York, London in Melbourne oder San Francisco. Überall auf der Welt feiert das mehrfach ausgezeichnete Theaterstück Harry Potter und das verwunschene Kind große Erfolge. Denn die Geschichte von Harry, Hermine, Ron und co. berührt nicht nur auf der Kinoleinwand oder in den Bestseller Romanen von JK Rowling, sondern auch auf der Theaterbühne. Jetzt kommt das spektakuläre Theatererlebnis nach Hamburg.