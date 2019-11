Verkehr

11:50 Uhr | 06.11.2019

Bundesweite Beeinträchtigungen

Störung an Fahrkartenautomaten behoben

Eine technische Störung hat am Mittwochvormittag bundesweit die Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn beeinträchtigt. Auch in Hamburg waren Geräte betroffen. Kunden, die für Tickets einen Aufpreis gezahlt haben, können diese zum Beispiel in Reisezentren von der Bahn zurückerstattet bekommen.