11:24 Uhr | 06.11.2019

Hintergründe weiter unklar

20-Jähriger nach Auseinandersetzung in U-Haft

Nachdem es in der Nacht zu Montag in Dulsberg zu einer Auseinandersetzung zwischen 13 Personen gekommen ist, wurde nun ein 20-Jähriger in U-Haft genommen. Nach ersten Ermittlungen habe der Verdächtige zuerst mehrfach auf einen 19-Jährigen mit einer Schreckschusswaffe geschossen. Bei einem zweiten Aufeinandertreffen verletzte der Verdächtige den Geschädigten mit einem Messer. Daraufhin floh der Täter. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden Beamte unter anderem Zubehör einer Schreckschusswaffe. Die Hintergründe sind weiter unklar.