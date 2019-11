Blaulicht

09:19 Uhr | 06.11.2019

Rund 300 Beamte im Einsatz

Groß-Razzia gegen Einbrecher

Die Hamburger Polizei hat am Dienstagabend eine Groß-Razzia gegen Einbrecher durchgeführt. Rund 300 Einsatzkräfte untersuchten dabei mehrere Gaststätten in den Stadtteilen Altona, Wandsbek, Billstedt und Harburg. Die Beamten haben es auf osteuropäische Einbrecherbanden abgesehen. Überprüft wurden deshalb alle Personen, die sich zum Zeitpunkt der Razzia in den Restaurants oder Bars aufhielten. Diese gelten als Rückzugsorte der Einbrecher-Szene. Insgesamt wurden 71 Männer kontrolliert und drei offene Haftbefehle vollstreckt. 15 Männer wegen des Verdachtes des illegalen Aufenthaltes festgenommen und der Ausländerbehörde überstellt. Einen Mann nahmen zivile Aufklärer in der Umgebung eines Durchsuchungsortes in Harburg fest, als er gerade dabei war, einen Keller aufzubrechen.