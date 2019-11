Politik

19:24 Uhr | 05.11.2019

Gegen Landesvorstand der Grünen

Zwei Ex-Grüne stellen Strafanzeige

Die SPD-Abgeordneten Fatih Can Karismaz und Shafi Sediqi haben Strafanzeige gegen die Grüne Landesvorsitzende Anna Gallina, ihren Stellvertreter Martin Bill und den ehemaligen Fraktionsvorsitzenden der Grünen in der Bezirksversammlung Mitte, Michael Osterburg, erstattet. Der Vorwurf lautet "Verdacht auf Beleidigung, üble Nachrede und Verleumdung gegen Personen des politischen Lebens". Das gaben die ehemaligen Grünen-Abgeordneten heute in einem Schreiben bekannt. Nach der Bezirksversammlungswahl im Mai hatte die Parteiführung Islamismusvorwürfe gegen Karismaz und Sediqi erhoben. Die beiden Abgeordneten wiesen die Vorwürfe zurück. Vier weitere Grünen-Abgeordnete solidarisierten sich mit Karismaz und Sediqi und gründeten die Grüne-2-Fraktion im Bezirk Mitte. Daraufhin strengte der Landesvorstand ein Parteiausschlussverfahren "wegen parteischädigenden Verhaltens" an. Die sechs Abgeordneten traten aus der Partei aus und wechselten zur SPD.