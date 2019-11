Verkehr

17:53 Uhr | 05.11.2019

Fortschritte bei wichtigen Haupt- und Bezirksstraßen

Zustand der Straßen deutlich besser

Der Zustand der Hamburger Straßen hat sich in den vergangenen zwei Jahren deutlich verbessert. Das hat der Straßenzustandsbericht ergeben, der am Dienstag bei der Landespressekonferenz vorgestellt wurde. Mehr als 70 Prozent der Hauptverkehrsstraßen sind demnach in einem guten oder sehr guten Zustand. Das entspricht im Vergleich vor zwei Jahren einem Plus von zwölf Prozent. Alle zwei Jahre wird ein Straßenzustandsbericht erstellt.