Stadtgespraech

11:35 Uhr | 05.11.2019

Hamburg belegt Platz drei des Glücksatlasses

Deutsche sind so zufrieden wie noch nie

Die Deutschen sollen so zufrieden sein, wie noch nie. Das geht aus dem Glücksatlas der Deutschen Post hervor. Am glücklichsten sind die Menschen demnach in Schleswig-Holstein, gefolgt von Hessen und Hamburg. Das Schlusslicht des Glücksatlasses bildet Brandenburg. Gemessen wird die Lebenszufriedenheit auf einer Skala von 0 bis 10. Insgesamt wurden für die Studie Menschen aus 19 Regionen zu ihrer Lebenszufriedenheit befragt. In diesem Jahr lag der Schwerpunkt auf der Frage, inwieweit sich Geschlechtergerechtigkeit und Vielfalt bei der Arbeit auf die persönliche Zufriedenheit auswirkt.