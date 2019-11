Blaulicht

07:05 Uhr | 05.11.2019

Mann touchiert Radfahrer und flieht

Fahrerflucht: Sprinter-Fahrer landet im Vorgarten

Bei einem Unfall in der Kapellenstraße in Billstedt/Kirchsteinbek ist der Fahrer eines Sprinters mit dem Schrecken davon gekommen. Zuvor hatte der Mann einen Fahrradfahrer touchiert, und diesem nach Polizeiangaben 200 Euro geboten, damit er die Beamten nicht alarmiere. Als der Fahrradfahrer dies ablehnte, flüchtete der Fahrer und fuhr wenige hundert Meter weiter in einen Vorgarten. Der Radfahrer gab gegenüber der Polizei an, er habe Alkohol am Sprinterfahrer gerochen.